6 Nisan'da ekranlarınıza İzmirli kuaför Erdal Kutki'nin "kanser hastalarına peruklu moral" projesi ile ilgili haberi getirmiştik. Bugün ise "mutluluğun" haberini getiriyoruz ekranlarınıza.

Tijen Balolu... 44 yaşında... 26 yıllık evli ve 3 çocuk annesi...Kasık ağrısı ile doktora gitti ve yumurtalılarında kanserli tümörler olduğu anlaşıldı. Diğer organlara da sıçradı hastalığı... Ameliyat oldu ve kemoterapi tedavisine başladı, bu süreçte saçlarını kaybetti.Sokakta saçsız olunca dikkatleri üzerine çekti, bu durum hemen hemen her hastada olduğu gibi Tijen Balolu'nun da moralini aşağı çekti.Ancak şimdi yüzü gülüyor. İzmirli kuaför Erdal Kutki'nin başlattığı "kanser hastalarına perukla moral" projesiyle Tijen Balolu'nun yüzü güldü.Tijen Balolu'nun annesi Kevser Güler de peruğun takıldığı ilk gün yaşananları anlattı.Yalnızca Tijen hanımın değil ailenin de yüzü artık gülüyor.