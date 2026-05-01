Pes dedirten olay! Hırsız camiye girdi, beğendiği ayakkabıyı alıp kaçtı

İstanbul Sultangazi'deki Emir Sultan Camii'ne giren maskeli bir şahıs, raftan beğendiği bir çift ayakkabıyı montunun içine gizleyerek çaldı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Olay, çarşamba günü saat 21.50 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Emir Sultan Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzünde cerrahi maske olan ve elinde bir mont taşıyan kişi camiye girdi.

İçeri girdikten sonra bir süre camide vakit geçiren şahıs, ardından ayakkabıların dizili olduğu rafa yöneldi.

GÖZÜNE KESTİRDİ, MONTUNA SAKLAYIP KAÇTI

Raftaki ayakkabılar arasında seçim yapan şüpheli, gözüne kestirdiği bir çift ayakkabıyı elinde tuttuğu montun içine sakladı. Eylemini gerçekleştiren şahıs, daha sonra camiden çıkarak hızla uzaklaştı.

Cami içerisinde meydana gelen hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

sultangazi
