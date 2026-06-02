Pes dedirten olay! Sokak ortasında önce annesini darp etti, sonra polise saldırdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde araç içinde alkol aldığı sırada kendisini uyaran kardeşiyle tartışan şahıs, araya girmeye çalışan 53 yaşındaki annesini darbetti. Olay yerine gelen polis ekiplerine de direnen 31 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre 31 yaşındaki G.S., evinin önünde bulunan bir aracın içerisinde alkol alıyordu. Bu esnada kardeşi durumu fark ederek G.S.'yi uyardı. Kardeşinin uyarısı üzerine ikili arasında sözlü tartışma başladı ve gerginlik giderek tırmandı.

ARAYA GİREN 53 YAŞINDAKİ ANNESİNİ DARBETTİ

Evlerinin önünde şiddetlenen tartışmayı gören 53 yaşındaki anne N.S., çocuklarının arasına girerek kavgayı sonlandırmak istedi. Ancak tartışmanın daha da büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden G.S., olaya müdahale eden öz annesine saldırdı. Annesini darbeden şahsın eylemleri sonrasında yapılan ihbar üzerine, hızla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden emniyet güçleri, taşkınlık yapmaya devam eden şüpheliye müdahale etti. Karşısında polisleri gören G.S., görevli memurlara mukavemette bulunarak direndi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen G.S., hakim karşısına çıktı.

Nöbetçi mahkeme heyeti, şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

