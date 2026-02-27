Pide kuyruğunda dehşeti yaşadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iftar öncesi pide sırası bekleyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iftar öncesi yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu.

Olay, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar için fırında pide sırası bekleyen İ.Y’ye, F.K. tarafından tabancayla ateş edildi.

Pide kuyruğunda dehşeti yaşadı - Resim : 1

Silahlı saldırı sonrası İ.Y. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Şüpheli F.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

