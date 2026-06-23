Piknikte başlayan tartışma cinayetle bitti: Karısını katledip kılık değiştiren koca tutuklandı!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, cinayet sonrası firar eden zanlının peşine düşmüş ve şahsı adım adım takip etmişti. Bugün yeniden Akyurt ilçesine dönmek üzere yola çıktığı belirlenen zanlı, ilçeye bağlı Çınar Mahallesi'nde kendisini izleyen ekipler tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak gözaltına alınmıştı.

KILIK DEĞİŞTİRİP GİZLENMEYE ÇALIŞTI

Zanlının olay yerinden kaçtıktan sonra izlediği güzergah ve eylemleri de soruşturma dosyasında yer aldı. Cinayetin hemen ardından Çubuk ilçesine geçen şüphelinin, burada kimliğini gizlemek ve tanınmamak amacıyla kıyafetlerini değiştirdiği belirlendi. Geceyi de Çubuk'ta geçiren zanlının kaçış planı polis ekiplerinin takibiyle son buldu.

Olay, geride bıraktığımız pazar günü Akyurt ilçesi Kızık Mahallesi'nde meydana gelmişti. Psikolojik problemleri olduğu ileri sürülen Davut Sarıkaya ile eşi Zahide Sarıkaya, piknik yapmak amacıyla bölgedeki bir sera evine gitmişti. Burada çift arasında başlayan tartışma kısa sürede büyümüş, koca Davut Sarıkaya eşini bıçaklayarak hayatına son vermişti. Cinayete kurban giden Zahide Sarıkaya'nın cenazesi ise dün Akyurt'un Kozayağı Mahallesi'nde toprağa verildi.

"BEN EŞİMİ ÖLDÜRMESEYDİM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Soruşturma sürecinde zanlı Davut Sarıkaya'nın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Cinnet geçirdiğini öne süren zanlı, polis sorgusunda kendini şu sözlerle savundu: "Ben eşimi öldürmeseydim o beni öldürecekti. Tartışmanın ardından cinnet geçirdim"