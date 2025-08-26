Pınarbaşı’nda acı olay! Yaşlı adam kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde orman kesimi sırasında meydana gelen kazada, 67 yaşındaki Mehmet Çelikkıran’ın üzerine ağaç devrildi. Ağır yaralanan Çelikkıran, hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken yolda yaşamını yitirdi.
Yayınlanma:
Kaza, Pınarbaşı ilçesi Çöme mevkisinde meydana geldi. Ormanda kesim işinde çalışan Mehmet Çelikkıran, kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle ağır şekilde yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye götürülmek istenen Çelikkıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yolda hayatını kaybetti.
Çelikkıran’ın cenazesinin, yarın öğle namazının ardından Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesine bağlı Baldıran köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı