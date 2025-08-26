Pınarbaşı’nda acı olay! Yaşlı adam kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde orman kesimi sırasında meydana gelen kazada, 67 yaşındaki Mehmet Çelikkıran’ın üzerine ağaç devrildi. Ağır yaralanan Çelikkıran, hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken yolda yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Pınarbaşı’nda acı olay! Yaşlı adam kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Kaza, Pınarbaşı ilçesi Çöme mevkisinde meydana geldi. Ormanda kesim işinde çalışan Mehmet Çelikkıran, kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle ağır şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye götürülmek istenen Çelikkıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yolda hayatını kaybetti.

Çelikkıran’ın cenazesinin, yarın öğle namazının ardından Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesine bağlı Baldıran köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Yolcu minibüsü elektrik direğine çarptı! Çok sayıda yaralı varYolcu minibüsü elektrik direğine çarptı! Çok sayıda yaralı varYurt
TBMM Başkanı Kurtulmuş: “Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık yok, hiçbir talep yok”TBMM Başkanı Kurtulmuş: “Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık yok, hiçbir talep yok”Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pınarbaşı
Günün Manşetleri
Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladı
“Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık yok, hiçbir talep yok”
FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin davası sürüyor
Alevi derneklerinden cemevi başkanlığı önünde protesto
Beşiktaş Belediyesi’ne ‘Cumhuriyet Bayramı’ soruşturması
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi
Memur ve emekliye 2026-2027 zam kararı belli oldu
Yardımlar hedef alınıyor, ölü ve yaralı sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
Kullanmayın! 8 riskli ürün ifşa edildi
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı! Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı!
İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu
Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte! Düğün sezonunda altın fiyatları yükselişte!
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi