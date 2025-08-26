Pınarbaşı’nda acı olay! Yaşlı adam kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Kaza, Pınarbaşı ilçesi Çöme mevkisinde meydana geldi. Ormanda kesim işinde çalışan Mehmet Çelikkıran, kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle ağır şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye götürülmek istenen Çelikkıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yolda hayatını kaybetti.

Çelikkıran’ın cenazesinin, yarın öğle namazının ardından Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesine bağlı Baldıran köyünde toprağa verileceği öğrenildi.