Pistlerin şampiyonundan acı haber: Trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir’in Bayındır ilçesinden gelen son dakika haberi, motor sporları dünyasını ve yerel halkı derin bir yasa boğdu. Türkiye şampiyonlukları bulunan başarılı ismin yolculuğu, akşam saatlerinde yaşanan feci kaza ile hastane odasında noktalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Pistlerin şampiyonundan acı haber: Trafik kazasında hayatını kaybetti
Yayınlanma:

İzmir’de motor sporları camiasının yüreğini yakan bir gelişme yaşandı. Olay, dün akşam saatlerinde Bayındır ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi.

42 yaşındaki motosiklet tutkunu Özgür Çapacı, idaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken beklenmedik bir kaza geçirdi. Sürüş esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın kontrolünü sağlayamayarak devrildi ve yola savruldu.

DOKTORLARIN ÇABASI YETERSİZ KALDI

Kazanın hemen ardından olay yerine intikal eden ekipler tarafından ağır yaralı olarak alınan Çapacı, acil müdahale için Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm tıbbi müdahalelere ve yoğun çabalara rağmen talihsiz adam kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde gelen ölüm haberi, hastane önünde bekleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Aslen Ödemişli olan Özgür Çapacı’nın vefatı, sadece bir sporcunun kaybı olarak kalmadı. Profesyonel motor sporları kariyerinde Türkiye şampiyonlukları bulunan başarılı ismin, pistlerdeki hızı kadar karakteriyle de iz bıraktığı öğrenildi. Esnaf kimliğiyle tanınan Çapacı; yardımseverliği, mütevazı duruşu ve güler yüzüyle memleketi Ödemiş’te 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanmış bir figürdü.

Yatırımcılar dikkat! 300 bin TL’nin 32 günlük kazancı netleştiYatırımcılar dikkat! 300 bin TL’nin 32 günlük kazancı netleştiEkonomi
Bakan Tekin konuştu: "Ülkesinde yapılanlarla gurur duyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz"Bakan Tekin konuştu: "Ülkesinde yapılanlarla gurur duyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz"Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir trafik kazası
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
11 ayda 1,3 trilyon lira açık verdi!
Cami çevresinde piyango bileti satışına yasak!
Beştepe'de gündemde hangi başlıklar var?
Siber suçlara büyük darbe: 6 günde 301 gözaltı
Ankara’da otellerde kalan emekliler konuştu
Gülşah Durbay’dan acı haber
Kendisini ‘Ben Yeşil’ diye tanıtmıştı...
Kırmızı bültenle aranan 20 suçlu Türkiye'ye getirildi
Binali Yıldırım’ın kardeşi de o fotoğraftaydı
Çok Okunanlar
Milyonların gözü onda: 2026 asgari ücret görüşmeleri başladı! Milyonların gözü onda: 2026 asgari ücret görüşmeleri başladı!
Memur ve emekli maaşlarına kaç lira zam geliyor? Memur ve emekli maaşlarına kaç lira zam geliyor?
Ünlü yönetmen ve eşi evinde bıçaklanmış halde bulundu Ünlü yönetmen ve eşi evinde bıçaklanmış halde bulundu
Meteoroloji duyurdu Meteoroloji duyurdu
Altın haftaya güçlü başladı Altın haftaya güçlü başladı