Pistlerin şampiyonundan acı haber: Trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir’de motor sporları camiasının yüreğini yakan bir gelişme yaşandı. Olay, dün akşam saatlerinde Bayındır ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi.

42 yaşındaki motosiklet tutkunu Özgür Çapacı, idaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken beklenmedik bir kaza geçirdi. Sürüş esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın kontrolünü sağlayamayarak devrildi ve yola savruldu.

DOKTORLARIN ÇABASI YETERSİZ KALDI

Kazanın hemen ardından olay yerine intikal eden ekipler tarafından ağır yaralı olarak alınan Çapacı, acil müdahale için Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm tıbbi müdahalelere ve yoğun çabalara rağmen talihsiz adam kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde gelen ölüm haberi, hastane önünde bekleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Aslen Ödemişli olan Özgür Çapacı’nın vefatı, sadece bir sporcunun kaybı olarak kalmadı. Profesyonel motor sporları kariyerinde Türkiye şampiyonlukları bulunan başarılı ismin, pistlerdeki hızı kadar karakteriyle de iz bıraktığı öğrenildi. Esnaf kimliğiyle tanınan Çapacı; yardımseverliği, mütevazı duruşu ve güler yüzüyle memleketi Ödemiş’te 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanmış bir figürdü.