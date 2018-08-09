Türkiye'de özellikle Çukurova Bölgesi'nde sera ortamında yetiştirilen ve 'ejder meyvesi' diye bilinen pitayanın ilk ihracatı Katar'a yapıldı.

Mersin'in Değirmençay mevkisinde yetiştirilen, şeftali, elma ve armut karışımı tat veren pitaya meyvesinde ilk ihracat Katar'a gerçekleştirildi. İhracat ilk etapta 2 bin meyve ile başladı. Üreticiler Hüseyin Akpınar, Alim Arzuman ve ihracatçı firma yetkilisi İzzeddin Orhan, bu yılın ve gelecek yılın tüm ürünlerini almak üzere anlaşma yaptı.



YÜKSEK KAZANÇ SAĞLIYOR



Meksika, Güney Amerika, Vietnam gibi ülkelerde yetişen tropikal meyve pitaya, sağladığı yüksek kazanç ile Mersinli üreticilerin de gözdesi haline geldi. Adanalı iş insanı Hüseyin Akpınar, 2014 yılında bir Uzakdoğu seyahatinde gördüğü pitayayı Mersin'in Değirmençay mevkisindeki serasında yetiştirdi. 2 yıl içerisinde ilk ürünü aldıklarını, yüksek talep nedeniyle 5 dönümlük ek bir alanda üretimine devam ettiklerini belirten Akpınar, "2017 yılında yaşadığımız iç piyasa deneyimi sonunda bu yıl ihracata yöneldik. İhracatçı firma ilk etapta 2 bin adetlik pitaya meyvesini Katar'a gönderiyor. Pitaya hayatımıza yavaş yavaş girmeye başladı. İnanıyorum ki pembe kabuğunun ardındaki lezzet ve sağlık ile kısa zamanda Türkiye'nin belli başlı meyveleri arasında yerini alacaktır" diye konuştu.

