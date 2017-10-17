Hakkari'de PKK saldırısında şehit olan 4 askerimiz törenle memleketlerine uğurlandı. Askerlerimiz memleketlerinde yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Irak'ın kuzeyindeki Zap Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan 4 askerimiz memleketlerine uğurlandı.



Askerlerimiz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.



Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, polis ve askeri yetkililer katıldı.



Şehitlerin özgeçmişi okunduktansonra saygı duruşunda bulunuldu.



Saygı duruşu sonrası şehitlerimiz helikopterlere konularak memleketlerine uğurlandı.





ulusal.com.tr