PKK Saldırısında Şehit Olan Askerin Adı Bursa'da Yaşayacak!

Irak’ın kuzeyinde PKK saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’in ismi Bursa’da bir sokakta yaşatılacak.

Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi oturumda karar alındı. İlçenin Fevzidede Mahallesi Arapoğlu Sokak’ın adının Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir olarak değiştirilmesine karar verildi. Meclis toplantısını Şehit Teğmenin annesi Serap Emir ve babası Ahmet Emir de izledi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kararın oy birliği ile alındığını söyledi.