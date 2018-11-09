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PKK/KCK propagandası yapan zanlılar gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK propagandası yapan zanlılar gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını sosyal medya aracılığıyla yaptıkları tespit edilenlere yönelik gözaltı kararı verildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ile Bergama, Seferihisar ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, birer tabanca ve av tüfeği, çok sayıda mermi, örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi. 

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #pkk #kck
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