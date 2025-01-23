PKK/KCK üyesi terörist İstanbul'da yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına 2015-2016'da silahlı faaliyet gösterdiği ileri sürülen şüpheli İstanbul'da yakalandı. Şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Mert Sagit Mert Sagit
PKK/KCK üyesi terörist İstanbul'da yakalandı
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2015-2016'da Hendek-Barikat olaylarında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına silahlı faaliyet gösterdiği ve güvenlik güçlerine karşı eylemde bulunduğu yönünde tespitler yapılan V.A, İstanbul'da yakalandı.

Erzurum'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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