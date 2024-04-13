PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi yakalandı!

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" Serhat G., Türk güvenlik güçlerinden kurtulamadı.



2022 yılında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşen hapis cezası bulunan Serhat G. İstanbul Havalimanı'da yakalandı.



Serhat G'nin uçakla İstanbul'a geleceğinin tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaktan inen Serhat G, burada hazır bekleyen polislerce gözaltına alındı.

Serhat G.'nin İnterpol Daire Başkanlığınca da kırmızı bültenle aranma talebi bulunduğu bildiriidi. Aryıca söz konusu terörisin Paris Ceza Mahkemesince "terörizmi finanse etmek" suçundan ceza verildiği öğrenildi. Verilen cezanın 2 yıl 10 ayı denetimli serbestlik olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezası ve gözetim altında tutulma olduğu kaydedildi.