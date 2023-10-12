PKK'ya Destek Açıklaması Yapmak İsteyenlere Polis İzin Vermedi



Şanlıurfa'da, terör örgütü lehine izinsiz basın açıklaması yapmak isteyenlere polis izin vermedi. Bir grup, HDP'nin kentteki il ve ilçe başkanlıkları önünde toplandı. TSK'nın Suriye'nin kuzeyine yapılan hava harekatını protesto etmek istedi.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gruptakileri izinsiz basın açıklaması yapmamaları için uyardı.



Buna rağmen açıklama yapmak isteyen 13'ü yabancı uyruklu 40 kişi polislerce gözaltına alındı.