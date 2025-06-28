Plaj sularında büyük temizlik alarmı: 2 binden fazla noktadan analiz!

Yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte deniz ve göl kenarlarında yoğunluk artarken, Sağlık Bakanlığı su güvenliği için denetimlerini sıklaştırdı. Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol’un verdiği bilgiye göre, Türkiye genelinde 35 ilde yaklaşık 1700 izleme noktasından düzenli olarak su numuneleri toplanıyor.

Demirkol, “Plajlarımızda, göl ve deniz kıyılarında toplamda 35 ilde 1700'e yakın izlem noktasından örnekler alıyoruz. Göllerimizde ve denizlerimizde vatandaşlarımızın bu suların kalitelerini anında görmesini sağlıyoruz.” diyerek denetimlerin kapsamını anlattı.

HER YIL 20 BİN SU ÖRNEĞİ TOPLANIYOR

Sağlık Bakanlığı, her yaz sezonunda yaklaşık 20 bin su örneği topluyor. Alınan numuneler tüm Türkiye’deki halk sağlığı laboratuvarlarında mikrobiyolojik olarak analiz ediliyor ve sonuçlar, anlık olarak dijital platformlara yansıtılıyor.

Vatandaşlar, tatil öncesinde veya plaj tercihlerini yaparken yuzme.saglik.gov.tr adresi üzerinden analiz sonuçlarına ulaşabiliyor. Bu sayede herkes, gitmeden önce plajların sağlık durumunu öğrenebiliyor.

KİRLİ PLAJLARA KAPATMA KARARI

Demirkol, “Su kalitesinde halk sağlığını tehdit edebilecek düzeyde bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, ilgili plaj geçici olarak kullanıma kapatılıyor. Temizlik ve iyileştirme çalışmaları ise hızlıca başlatılıyor.” ifadeleriyle alınan önlemlere dikkat çekti.

Söz konusu sistem sadece suyun kalitesini değil, aynı zamanda plajın yapısı, engelli erişimi, sahil uzunluğu, kamp alanı olup olmadığı, en yakın sağlık kuruluşu bilgileri gibi çok yönlü verileri de içeriyor.

Demirkol, Türkiye’de yaklaşık 600 plajın Mavi Bayrak sertifikasına sahip olduğunu belirterek, bu bilgilerin de sistemde yer aldığını kaydetti. Vatandaşlar gittikleri plajın mavi bayraklı olup olmadığını önceden öğrenebiliyor.

Demirkol, “Vatandaşlarımız gitmeden önce analizlerini yapabilirler. Otel ve halk plajlarının suyunun mikrobiyolojik açıdan kalitesini görebiliyorlar. Bu dönemde boğulma vakalarında çok sık bir artış oluyor. Bu noktada burada çok önemli bilgiler var. Evlatlarıyla güvenli ve sağlıklı bir tatil yapmaları için mutlaka tüm vatandaşlarımızın bu siteden faydalanmalarını istiyoruz.” şeklinde uyarılarda bulundu.