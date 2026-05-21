Plakayı bezle kapatan 14 yaşındaki sürücünün savunması pes dedirtti! "Abi ceza kesiyorlar diye kapattım!"

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, küçük yaştaki bir sürücünün kullandığı motosikletin plakasını bezle kapatarak trafikte seyrettiği yönündeki ihbar üzerine alarma geçti. Harekete geçen trafik ekipleri, plakasız gezdiği belirlenen motosikleti Şelale Mahallesi sınırları içerisinde durdurdu.

POLİSİN SORUSUNA "ABİ CEZA KESİYORLAR" YANITINI VERDİ

Ekipler tarafından durdurulan 14 yaşındaki sürücüye, motosikletin plakasını neden kapattığı soruldu. Küçük çocuğun bu soruya yönelik ilk savunması "Ceza kesiyorlar" şeklinde olurken, polislere verdiği detaylı yanıtta ise "Abi ceza kesiyorlar" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

MOTOSİKLET SAHİBİNE UYGULANAN CEZA 182 BİN LİRAYI AŞTI

Küçük yaştaki çocuğun durdurulmasının ardından trafik ekipleri motosiklet sahibine yönelik kanuni yaptırım sürecini başlattı. İşletilen cezai işlemlerde, sürücü belgesi olmayan küçük yaşta çocuğa araç kullandırmaktan 40 bin TL ve aracın plakasını kapatmaktan 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca motosikletin dikiz aynasının olmamasından dolayı da 2 bin 719 TL ceza kesildi. Kesilen tüm bu tutarların birleşmesiyle, motosiklet sahibine toplamda 182 bin 719 TL para cezası uygulanmış oldu.

Yüksek miktardaki idari para cezasının yanı sıra aracın durumu ile ilgili yasal prosedürler de tamamlandı. 14 yaşındaki çocuğun plakasını kapatarak kullandığı motosiklet ekipler tarafından trafikten men edildi. Trafikten çekilen araç, işlemlerin ardından yediemin otoparkına götürüldü.