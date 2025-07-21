Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji 22 Temmuz için uyardı: Şiddetli sağanak kapıda
Temmuz sıcağı beklenirken sağanaklar bastırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Temmuz Salı günü birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye’nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek.
MGM, şiddetli yağış uyarısının yapıldığı illeri de duyurdu.
İşte o iller:
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars