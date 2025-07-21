Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji 22 Temmuz için uyardı: Şiddetli sağanak kapıda

Temmuz sıcağı beklenirken sağanaklar bastırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Temmuz Salı günü birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji 22 Temmuz için uyardı: Şiddetli sağanak kapıda - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye’nin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. 

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Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji 22 Temmuz için uyardı: Şiddetli sağanak kapıda - Resim: 2

MGM, şiddetli yağış uyarısının yapıldığı illeri de duyurdu. 

İşte o iller:

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Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji 22 Temmuz için uyardı: Şiddetli sağanak kapıda - Resim: 3

Ordu

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Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji 22 Temmuz için uyardı: Şiddetli sağanak kapıda - Resim: 4

Giresun

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Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji 22 Temmuz için uyardı: Şiddetli sağanak kapıda - Resim: 5

Trabzon

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Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji 22 Temmuz için uyardı: Şiddetli sağanak kapıda - Resim: 6

Rize

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Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji 22 Temmuz için uyardı: Şiddetli sağanak kapıda - Resim: 7

Artvin

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Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji 22 Temmuz için uyardı: Şiddetli sağanak kapıda - Resim: 8

Ardahan

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Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji 22 Temmuz için uyardı: Şiddetli sağanak kapıda - Resim: 9

Kars

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış