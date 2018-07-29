banner982
ADD'nin yeni Genel Başkanı belli oldu
ADD'nin yeni Genel Başkanı belli oldu
Türkiye'yi tehdit ettiler
Türkiye'yi tehdit ettiler
Plansız kentleşmenin zararları
Plansız kentleşmenin zararları
O PKK'lının akıbeti belli oldu
O PKK'lının akıbeti belli oldu

Plansız kentleşmenin zararları

Komşudaki yangın faciası Türkiye'deki ormanların durumun gündeme getirdi. Yangına ilk müdahalenin kritik olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Türkiye'deki plansız kentsel dönüşümlerin orman yangınlarına davetiye çıkarttığını söyledi.

Plansız kentleşmenin zararları

Yunanistan'da 88 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası Türkiye'deki ormanlardaki riskleri gündeme getirdi.

Tarım, Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş'a göre, Atina'daki yangının büyümesindeki en büyük neden ilgili bölgelere plansızca yerleşim yeri inşa edilmesi.

Durmuş, benzer tablonun Türkiye için de söz konusu olduğunu söyledi. AKP Hükümetinin orman arazilerinde plansız kentsel dönüşümü artırdığını belirtti.

Arazilerdeki tahribatların arttığına dikkat çeken Durmuş, hükümetin son çıkarttığı imar barışıyla da sorunların giderek büyüyeceğini kaydetti.

Genel Başkan Durmuş, yangınlarda ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını da vurguladı.

ulusal.com.tr
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: UĞUR MARANGOZ

Etiketler; #kent #yapı #yangın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.