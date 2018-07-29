Komşudaki yangın faciası Türkiye'deki ormanların durumun gündeme getirdi. Yangına ilk müdahalenin kritik olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Türkiye'deki plansız kentsel dönüşümlerin orman yangınlarına davetiye çıkarttığını söyledi.

Yunanistan'da 88 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası Türkiye'deki ormanlardaki riskleri gündeme getirdi.



Tarım, Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş'a göre, Atina'daki yangının büyümesindeki en büyük neden ilgili bölgelere plansızca yerleşim yeri inşa edilmesi.



Durmuş, benzer tablonun Türkiye için de söz konusu olduğunu söyledi. AKP Hükümetinin orman arazilerinde plansız kentsel dönüşümü artırdığını belirtti.



Arazilerdeki tahribatların arttığına dikkat çeken Durmuş, hükümetin son çıkarttığı imar barışıyla da sorunların giderek büyüyeceğini kaydetti.



Genel Başkan Durmuş, yangınlarda ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını da vurguladı.



ulusal.com.tr

HABER: HASRET KAYA

KAMERA: UĞUR MARANGOZ