Plastik poşetlere yeni zam: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Alışveriş poşetlerine yeniden değerleme oranında zam yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı artırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Plastik poşetlere yeni zam: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
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Resmi Gazete'deki karara göre, alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı yüzde 43,93 oranında artırılarak adet başına 86 kuruşa yükseldi. 2024 yılında bu tutar 60 kuruş olarak belirlenmiş, ancak tüketicilerden alınan ücret 25 kuruş olarak sabitlenmişti. Yeni düzenleme sonrasında tüketicilerin ödeyeceği ücretin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

2019 yılında başlayan plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması sayesinde 2023 yılı Temmuz ayına kadar 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu önlendi. Bu süreçte plastik poşet üretimi için gereken ham madde ithalatı da azaltılarak yaklaşık 10,6 milyar TL tasarruf sağlandı. Ayrıca uygulama, 64 bin 105 ton sera gazı salımını engelleyerek çevreye önemli bir katkı sundu.

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