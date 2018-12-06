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Platin takılan ilk kuş

Tunceli'de nesli tehlike altında olan yaralı bir balaban kuşu bulundu. Balabanın kırık kanadına platin takıldı. Başarılı bir operasyon geçiren balaban Türkiye'de kanadına platin takılan kuş olarak tarihe geçti.

Platin takılan ilk kuş

Bir çok hayvan gibi nesli tükenmekte olan yaralı bir balaban kuşu bulundu. 

Tunceli'de Keban Barajı yakınlarında bulundu yaralı balıkçıl balaban. Vatandaşlar buldu onu hemen veterinere yetiştirildi. 

Röntgeni çekildi, kanadında iki farklı kırık tespit edildi. 

Yaralı balabanın tekrar uçabilmesi için düşündü taşındı veterinler. Ve daha önce kedi ve köpeklerde kemik kırıkları için kullanılan platin takılmasına karar verildi. 

Yaralanan kuşun kırılan sağ kanadına, Türkiye'de ilk kez çivileme yöntemi denilen platin takıldı.

Bir süre daha  Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir olacak balaban, iyileşir iyleşmez ait olduğu gökyüzü ile buluşturulacak. 

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #platin #balaban kuşu #tunceli
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