Plevne'nin gölgesinden Tokat'a: Gazi Osman Paşa ölümünün 125. yılında anıldı

Osmanlı’nın şanlı tarihine damga vuran komutanlardan Gazi Osman Paşa, ölümünün 125. yılında doğduğu topraklarda, Tokat’ta anıldı. Gazi Osman Paşa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Sebahattin Altınordu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, emniyet ve jandarma yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"PLEVNE SADECE BİR SAVUNMA DEĞİL, BİR RUHTUR"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca nice kahramanlar yetiştirdiğini belirtti. Bu kahramanlardan birinin de Gazi Osman Paşa olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, Paşa’nın yalnızca askeri zekâsıyla değil, milletine olan inancı ve dirayetiyle de örnek bir şahsiyet olduğunu vurgulayarak, "Rus ordusunun Plevne'yi ele geçirmek için yaptığı üç büyük saldırıyı kahramanca püskürten Osman Paşa ve askerleri, vatan sevgisi, iman gücü ve azimle tarih yazmıştır. Plevne Müdafaası, yalnızca bir savaş değil, Türk milletinin bağımsızlık aşkının, fedakarlığının ve inancının bir nişanesidir. Gazi Osman Paşa'nın ruhu, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te diktiği sancağın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul surlarına taşıdığı hilalin, Yavuz'un şarka uzanan iradesinin bir tezahürüdür. Bugün bizlere düşen vazife yalnızca onu anmak değil, onun izinden gitmektir. Vatan aşkıyla, Türklük şuuruyla, milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sarılarak, bizlere emanet bırakılan bu kutlu mirasa sahip çıkmaktır. Dün Plevne'de imanla şahlanan irade, bugün de aynı heyecan ve kararlılıkla dimdik ayaktadır. Türk milleti, bin yıldır olduğu gibi, şehitlerinin kanıyla sulanmış bu aziz vatanın, namus bildiği kutsal emanetlerin yılmaz bekçisi olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.