Polatlı'da bulunan kemikler 15 yıllık "cesetsiz cinayet" dosyasını yeniden gündeme getirdi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yürütülen yol yapım çalışmaları esnasında kemik parçaları bulundu. Ortaya çıkan bu bulgular, 5 Nisan 2011 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki iki çocuk babası Bünyamin Koçak dosyasını 15 yıl aradan sonra tekrar gündeme taşıdı.

"CESETSİZ CİNAYET"

Bünyamin Koçak’ın kaybolmasının ardından eşi Sultan Koçak tarafından resmi kayıp başvurusu yapılmış ancak aramalardan sonuç alınamamıştı. Ailenin kayıp olayından 52 gün sonra televizyon programına katılarak yardım istemesiyle dosya Türkiye gündemine gelmiş ve "cesetsiz cinayet" olarak tartışılmaya başlanmıştı.

SOMUT DELİL BULUNAMAYINCA SANIKLAR BERAAT ETMİŞTİ

Olayın soruşturma sürecinde; evdeki kan izleri, telefon görüşmeleri ve çelişkili beyanlar gerekçe gösterilerek Sultan K. ve Özcan E. hakkında 2013 yılında dava açıldı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan iki sanık, ortada bir ceset veya kesin ölüm nedeni gösterecek somut delil bulunmadığı için "şüpheden sanık yararlanır" ilkesiyle beraat etti. Bu karar, Yargıtay sürecinin ardından kesinleşerek onandı.

Yol çalışmasında tesadüfen bulunan kemik parçalarının kime ait olduğu, yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak. Çıkacak sonuca göre 15 yıldır cevapsız kalan soru işaretlerinin giderilmesi ve kapanan Bünyamin Koçak dosyasının yeniden açılıp açılmayacağı belli olacak.