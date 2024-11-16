Polatlı'da yaşlı çift evinde ölü bulundu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşlı bir çift evlerinde ölü bulundu. Çiftin, gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürülüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Polatlı'da yaşlı çift evinde ölü bulundu
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Olay, Zafer Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. 55 yaşındaki Ali Osman Er ve 60 yaşındaki eşi Medine Er’den haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın 3. katındaki evin camını kırarak içeriye girdi ve çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemelerde, çiftin gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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