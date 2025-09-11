Poligondan 2 tabanca ve 300 mermi çaldı! 16 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki H.E., bir poligondan 2 tabanca ve 300 mermi çaldı. Polis, şüpheli çocuğun yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, poligondan 2 tabanca ve 300 mermi çaldı. Şüpheli H.E.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu H.E., ilçedeki bir poligona girerek 2 tabanca ve 300 mermiyi çaldıktan sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eşkalini tespit etti.

Şüphelinin aynı ilçedeki bir otomobil bayisine girdiği, araç çalmaya çalıştığı ancak başaramadığı da öğrenildi. Bayiye zarar veren H.E., buradan kaçarak Ahır Dağı’na çıktı. Güvenlik kameraları, şüphelinin otomobil bayisine ve bağ evlerine girmeye çalıştığını kaydetti.

Polis ekipleri, H.E.’nin yakalanması için Ahır Dağı etekleri ve şehir merkezinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

