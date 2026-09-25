Polis 100 saatlik görüntüyü inceledi! 22 yaşındaki gencin ölümünde yeni ayrıntı! Her şey trafikte başlamış

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta yaşanan olayda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Taha Humsi (22) hayatını kaybetmişti.

POLİS 100 SAATLİK KAMERA KAYDINI TEK TEK İZLEDİ

Cinayetin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını didik didik etti. Yaklaşık 100 saatlik görüntüyü inceleyen dedektifler, cinayeti Cihan O.'nun (22) işlediğini ortaya çıkardı. Zanlının Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde bir apartman dairesinde saklandığını belirleyen polis, düzenlediği operasyonla Cihan O.'yu gözaltına aldı.

CİNAYETİN NEDENİ TRAFİKTEKİ TARTIŞMA ÇIKTI

Cinayet dedektiflerinin yürüttüğü çalışmada, Taha Humsi ile Cihan O.'nun olaydan önce trafikte tartıştığı anlaşıldı. İddiaya göre bu tartışmanın ardından Humsi, Cihan O.'nun kullandığı otomobilin önünü kesti. Bunun üzerine Cihan O. tabancasıyla ateş açarak olay yerinden kaçtı.

"NİYETİM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Gözaltına alınıp emniyetteki işlemleri tamamlanan Cihan O., ifadesinde "Bir anlık öfke ile ateş açtım. Niyetim öldürmek değildi. Çok pişmanım" dediği ileri sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.