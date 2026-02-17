Polis 280 saat izledi: Bursa'da 25 milyonluk arsa cinayeti
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 25 milyon liralık arsa anlaşmazlığı nedeniyle işlenen cinayet, polisin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen ekipler, "ikiz plaka" yöntemiyle İstanbul'a kaçan şüphelileri yakalarken, 4 kişi tutuklandı.
Olay, 6 Şubat 2026 tarihinde Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehane önünde gerçekleşen silahlı saldırıda İ.Ç. ve Z.Ç. kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan galerici İbrahim Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Şubat 2026 tarihinde yaşamını yitirdi.
280 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın hemen ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, yaklaşık 280 saatlik görüntüyü inceledi.
Yapılan analizler sonucu şüphelilerin olay yerine 3 farklı araçla geldikleri ve araçlardan birinde "ikiz plaka" kullandıkları tespit edildi. Zanlıların saldırı sonrasında araç değiştirerek İstanbul'a kaçtıkları belirlendi.
Soruşturma derinleştirildiğinde olayın arka planı da netleşti. Her iki tarafın da galericilik yaptığı öğrenilirken, husumetin 25 milyon liralık bir arsa satışından kaynaklanan alacak verecek meselesine dayandığı ortaya çıktı.
Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler F.K., E.K., B.Ö., H.N. ve M.D. gözaltına alındı.
SUÇ KAYITLARI KABARIK
Yakalanan şüphelilerin suç dosyalarının kabarık olması dikkat çekti. Yapılan kontrollerde B.Ö.'nün 33, H.N.'nin 22, M.D.'nin 9, F.K.'nın 6 ve E.K.'nın 1 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; F.K., B.Ö., H.N. ve M.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.