Bolu'nun Gerede ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan otomobili kovalayan polis aracının çarptığı çocuğun beyin ölümü gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta D-100 kara yolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca başladı.



Dayıoğlu Mahallesi'nde seyir halindeki otomobili takip eden polis memuru N.Ç'nin kullandığı polis otosu, aracın solundan geçmek isterken, yol kenarında yürüyen Sevgi Akyıldırım ile 13 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarptı.



Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu yaralandı. Polis memuru N.Ç'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.



Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ömer Faruk Akyıldırım'ın beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.



Kazanın, çocuğun arkadaşlarıyla beslediği hasta kediyi parktan alarak eve götürürken meydana geldiği öğrenildi.