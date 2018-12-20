Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Sula, "Ahmet Sula ile Etkili İletişim" adlı konferansta maliye öğrencileriyle bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Maliye Kulübü'nün Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ahmet Sula ile Etkili İletişim" konferansında öğrencilerle buluştu.



Sula, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin etkinliğe büyük bir ilgi gösterdiği ve çok mutlu olduğunu söyledi.



17-25 Aralık tarihlerinin bu ülkeye ihanetin ve başkaldırının yıl dönümü olduğuna dikkat çeken Sula, şöyle konuştu:

"Böyle bir süreçte ve böyle bir kitleyle bu konularda bir farkındalık, şuur, irkilme, dirilme, hatırlama ve kini diri tutma gibi gerekçelerle buluşmak çok değerliydi. Bu dokunuşlar da Türkiye'mize büyük hizmetimizdir. Gençlerde bu geleceği, ışığı ve cevheri görebilmek bana çok büyük ümit ve heyecan veriyor. İnşallah, bu faaliyetlerimize devam edeceğiz."



Sula, konferansa katılım ve destek veren Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Maliye Kulübü öğrencilerine teşekkür etti.



Etkinlik, öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

