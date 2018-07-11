Adana'da, bunalıma giren ve eline aldığı satırla kendisine zarar veren Serkan K. (37), uzun süren uğraşlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Ceyhan ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde, bunalım geçiren ve alkollü olduğu iddia edilen Serkan K., eline aldığı satırla çevreye zarar vermeye başladı. Yalnız yaşadığı evin güneş enerjisi camlarını satırla kıran Serkan K., kapıları kilitleyerek kimseyi yanına yaklaştırmadı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de taş, cam ve sopa ile karşılık veren Serkan K.'ya ekipler biber gazıyla müdahale etti.



Evin kapısını kırarak içeri giren polisleri gören Serkan K., yaklaşık bir saat iki evin arasındaki istinat duvarının arasına gizlenerek direndi. Kendisini ikna etmeye çalışan polis ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, mahalle sakinleri de biber gazından etkilendi. Uyarılara ve biber gazına aldırış etmeyen Serkan K.'yı polis duvarı balyozla kırarak saklandığı yerde yakaladı. Polise direnen Serkan K., ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.