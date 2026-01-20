Polis düğmeye bastı: İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da "tefeci" baskını!

İstanbul merkezli 3 ilde, borcunu ödeyen vatandaşların dahi mal varlıklarına çöken suç örgütüne yönelik dev bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü "tefecilik" suçunun önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şüpheliler mercek altına alındı.

BORCUNU ÖDEYENİN BİLE HER ŞEYİNİ ALDILAR

Yapılan tespitlere göre, bir mağdur aldığı borcu ödemesine rağmen şüphelilerin baskısından kurtulamadı. Tefecilerin, borcu kapanmış olmasına rağmen söz konusu kişinin 3 evi, dükkanı, arsası ve 15 aracını haksız yere elinden aldığı belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelileri adım adım izleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda 21 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul Iğdır sakarya Tefeci
