Polis eşini öldüren komiser hakim karşısında: Kızı sordu, o ağladı: "Neden kıydın anneme?"

Edirne'de eski eşi polis memurunu öldüren komiserin yeniden yargılandığı davada kan donduran anlar yaşandı. Annesinin ölümüne tanıklık eden küçük kızın mahkeme salonunda babasına yönelttiği sözler yürekleri dağlarken, sanık kürsüde gözyaşlarını tutamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Polis eşini öldüren komiser hakim karşısında: Kızı sordu, o ağladı: "Neden kıydın anneme?" - Resim: 1

Edirne'de 2024 yılında meydana gelen olayda, komiser Ali Yılmaz (40), boşandığı eşi polis memuru Sevda Kuş'u (37) evinde silahla vurarak öldürmüştü.

1 5
Polis eşini öldüren komiser hakim karşısında: Kızı sordu, o ağladı: "Neden kıydın anneme?" - Resim: 2

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan ve "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan Yılmaz hakkındaki karar, üst mahkemece usulden bozuldu.

Dosyanın yerel mahkemeye iade edilmesinin ardından sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

2 5
Polis eşini öldüren komiser hakim karşısında: Kızı sordu, o ağladı: "Neden kıydın anneme?" - Resim: 3

TEK GÖRGÜ TANIĞI KIZI DİNLENDİ

Davanın son duruşmasında, cinayet anının tek tanığı olan çiftin 8 yaşındaki kızı M.Ö.Y.'nin ifadesine başvuruldu. Küçük çocuğun beyanları sırasında babasına dönerek sarf ettiği sözler, mahkeme salonunda derin bir sessizliğe neden oldu.

3 5
Polis eşini öldüren komiser hakim karşısında: Kızı sordu, o ağladı: "Neden kıydın anneme?" - Resim: 4

"NEDEN KIYDIN ANNEME?"

İfadesi sırasında babasıyla göz göze gelen M.Ö.Y., "Neden kıydın anneme? Annemi öldürdün, Allah belanı versin!" diye bağırdı. Küçük kızın feryadı karşısında sanık Ali Yılmaz'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

4 5
Polis eşini öldüren komiser hakim karşısında: Kızı sordu, o ağladı: "Neden kıydın anneme?" - Resim: 5

Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının tamamlanması ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanık Ali Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

5 5
Edirne kadın cinayeti