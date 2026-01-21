Polis eşini öldüren komiser hakim karşısında: Kızı sordu, o ağladı: "Neden kıydın anneme?"

TEK GÖRGÜ TANIĞI KIZI DİNLENDİ

Davanın son duruşmasında, cinayet anının tek tanığı olan çiftin 8 yaşındaki kızı M.Ö.Y.'nin ifadesine başvuruldu. Küçük çocuğun beyanları sırasında babasına dönerek sarf ettiği sözler, mahkeme salonunda derin bir sessizliğe neden oldu.