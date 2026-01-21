Polis eşini öldüren komiser hakim karşısında: Kızı sordu, o ağladı: "Neden kıydın anneme?"
Edirne'de eski eşi polis memurunu öldüren komiserin yeniden yargılandığı davada kan donduran anlar yaşandı. Annesinin ölümüne tanıklık eden küçük kızın mahkeme salonunda babasına yönelttiği sözler yürekleri dağlarken, sanık kürsüde gözyaşlarını tutamadı.
Edirne'de 2024 yılında meydana gelen olayda, komiser Ali Yılmaz (40), boşandığı eşi polis memuru Sevda Kuş'u (37) evinde silahla vurarak öldürmüştü.
Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan ve "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan Yılmaz hakkındaki karar, üst mahkemece usulden bozuldu.
Dosyanın yerel mahkemeye iade edilmesinin ardından sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.
TEK GÖRGÜ TANIĞI KIZI DİNLENDİ
Davanın son duruşmasında, cinayet anının tek tanığı olan çiftin 8 yaşındaki kızı M.Ö.Y.'nin ifadesine başvuruldu. Küçük çocuğun beyanları sırasında babasına dönerek sarf ettiği sözler, mahkeme salonunda derin bir sessizliğe neden oldu.
"NEDEN KIYDIN ANNEME?"
İfadesi sırasında babasıyla göz göze gelen M.Ö.Y., "Neden kıydın anneme? Annemi öldürdün, Allah belanı versin!" diye bağırdı. Küçük kızın feryadı karşısında sanık Ali Yılmaz'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının tamamlanması ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanık Ali Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.