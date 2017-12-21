Karabük'te, polis, kavgaya karıştığı için ifadesini almaya geldiği Uğur Yılmaz'ı (40) yalnız yaşadığı evde ölü buldu. Alkol bağımlısı olduğu belirtilen Uğur Yılmaz'ın evinden çok sayıda boş içki ve kolonya şişesi çıktı.

Karabük'te, polis, kavgaya karıştığı için ifadesini almaya geldiği Uğur Yılmaz'ı (40) yalnız yaşadığı evde ölü buldu. Alkol bağımlısı olduğu belirtilen Uğur Yılmaz'ın evinden çok sayıda boş içki ve kolonya şişesi çıktı.



Olay, saat 11.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Alptigin Caddesi'nde meydana geldi. Polis, daha önce bir kavgada başına aldığı darbe sonucu yaralanan işsiz Uğur Yılmaz'ın ifadesini almak için evine gitti. Polis, eski evin açık kapısından içeriye girdiğinde Uğur Yılmaz'ı soğuk odadaki kanepe üzerinde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Uğur Yılmaz'ın öldüğünü belirledi. Uğur Yılmaz'ın babasına ait evin içinde ve dışında çok sayıda boş içki ve kolonya şişesi bulundu. Evin giriş kapısı eşiğinde 'Anne nerdesin ya' yazısı ise dikkat çekti. Daha önce birçok kez intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Yılmaz'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.