Polis memuru evinde ölü bulundu

Sedir Mahallesi Akın Caddesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında oturan Oğuz’u uyandırmak için yatak odasına giren eşi, tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 1 çocuk babası Oğuz’un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Uyku apnesi olduğu bilinen Fikret Oğuz’un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Oğuz’un meslektaşları ve çevresi tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi. Oğuz’un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.