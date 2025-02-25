Polis memuru evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan polis memuru Fikret Oğuz (54), sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Oğuz’un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Polis memuru evinde ölü bulundu
Yayınlanma: Güncellenme:

Sedir Mahallesi Akın Caddesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında oturan Oğuz’u uyandırmak için yatak odasına giren eşi, tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 1 çocuk babası Oğuz’un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Uyku apnesi olduğu bilinen Fikret Oğuz’un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Oğuz’un meslektaşları ve çevresi tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi. Oğuz’un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Aranan firari yakalandı: 67 yıl 8 ay hapis cezası vardıAranan firari yakalandı: 67 yıl 8 ay hapis cezası vardıGündem
ölü bulundu polis memuru
Günün Manşetleri
Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi
Özgür Özel'den grup toplantısında açıklamalar
Rusya ve İran’dan kritik görüşme
MİT’ten kritik operasyon!
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına darbe
6 ilde dev operasyon!
Trump, Dedeağaç’taki Amerikan Üssünü kapatabilir
"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar
Vatan Partisi’nden "iklim kanunu" teklifine tepki
DEM Parti’den Öcalan için yeni hamle!
Çok Okunanlar
Gram altında dalgalanma Gram altında dalgalanma
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?
Konut kredisi faizleri düştü! Konut kredisi faizleri düştü!
İzmir’de kan donduran cinayet: Oğul, babasını vurdu İzmir’de kan donduran cinayet: Oğul, babasını vurdu
İmamoğlu'nun "Sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporu açıklandı İmamoğlu'nun "Sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporu açıklandı