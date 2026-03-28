Polis memuru hayatını kaybetmişti… Araç muayene istasyonundaki o yumruğa istenen ceza belli oldu!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Araç Muayene İstasyonunda 2 Şubat 2026 tarihinde meydana gelen ve polis memuru Melih Okan Keskin'in ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamedeki bilgilere göre, olay günü araç muayenesi esnasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında şüphelilerden Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar, Melih Okan Keskin'i itekleyerek istasyon dışına çıkardı. İstasyon dışında devam eden olayda Murat Yıldırım maktule yumruk atarken, Saruhan Atasoy'un attığı son yumruk Keskin'in dengesini kaybetmesine neden oldu. Ağır yaralanan Keskin, tedavi altına alındığı hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybetti.

ADLİ TIP RAPORU: YUMRUK İLE ÖLÜM ARASINDA DOĞRUDAN BAĞ VAR

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Keskin'in ölüm nedeninin künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama olduğu belirtildi. Raporda, darp olayı ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu ve ölümde başka bir etkenin tespit edilmediği kaydedildi. İncelenen kamera görüntülerine göre, saat 17.49'da Saruhan Atasoy tarafından atılan yumruk ile ölüm neticesi arasında doğrudan illiyet bağı olduğu değerlendirildi.

İddianamede diğer şüphelilerin de olay anında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, maktulün direncini kırarak eyleme iştirak ettikleri vurgulandı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLU YARGILANACAK

Kabul edilen iddianame doğrultusunda, tutuklu şüpheliler Saruhan Atasoy ve Murat Yıldırım ile tutuksuz şüpheliler Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar'ın yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak. Soruşturma kapsamında adı geçen yetkili istasyon amir yardımcısı Buket Bilecen İnce hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.