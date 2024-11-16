Polis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Kaza, saat 19.00 civarında Konya-Karapınar yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne ait 42 BZ 693 plakalı minibüs, kavşaktan dönüş yapmak isterken karşı yönden gelen Fahri A. yönetimindeki 07 BPR 219 plakalı otomobil ile çarpıştı.

1 Kişi Hayatını Kaybetti, 11 Yaralı Var

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Sebahat Filiz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki diğer 4 yolcu ve minibüsteki 7 polis memuru ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Sebahat Filiz’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerden sonra otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.