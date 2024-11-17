Polis olmak isteyenlere müjde: 12 bin polis alınacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Muğla'da gerçekleştirilen ‘Türkiye'nin Huzuru' toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 12 bin yeni polis alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Bakan Yerlikaya, lisans mezunlarından 9 bin 600, ön lisans mezunlarından 2 bin 400 polis alınacağını söyledi.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

- Biz Türkiye'de göreve başladığımız günden bu yana, değerli arkadaşlar, 28'inci huzur ve güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. Birazdan Muğla'yla ilgili rakamları kıymetli hemşehrilerimizle, Muğla'lı kardeşlerimizle paylaşacağız. Ama ondan önce müsaade ederseniz aziz milletimize, gençlere bir müjdemiz var, onu paylaşmak istiyoruz. 179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını girme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9 bin 600, bunun 8 bin 160'ı erkek, 1440'ı kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından 2 bin 400 polis almak istiyoruz, bunun 2 bin 040'ı erkek, 360'ı kadın. Yani toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza bu ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Ben şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum.