Polis olmak isteyenlere müjde: 12 bin polis alınacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM ilanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımının gerçekleştirileceğini söyledi.

Mert Sagit Mert Sagit
Polis olmak isteyenlere müjde: 12 bin polis alınacak
Yayınlanma:

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Muğla'da gerçekleştirilen ‘Türkiye'nin Huzuru' toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 12 bin yeni polis alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Bakan Yerlikaya, lisans mezunlarından 9 bin 600, ön lisans mezunlarından 2 bin 400 polis alınacağını söyledi.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

- Biz Türkiye'de göreve başladığımız günden bu yana, değerli arkadaşlar, 28'inci huzur ve güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. Birazdan Muğla'yla ilgili rakamları kıymetli hemşehrilerimizle, Muğla'lı kardeşlerimizle paylaşacağız. Ama ondan önce müsaade ederseniz aziz milletimize, gençlere bir müjdemiz var, onu paylaşmak istiyoruz. 179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını girme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9 bin 600, bunun 8 bin 160'ı erkek, 1440'ı kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından 2 bin 400 polis almak istiyoruz, bunun 2 bin 040'ı erkek, 360'ı kadın. Yani toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza bu ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Ben şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum.

POMEM polis
Günün Manşetleri
'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt
MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
"Türklerin de çıkarını savunuyoruz"
TÜRK-İŞ, "düşük asgari ücret gerektiği" tarışmalarına tepki gösterdi
İzmir'de bir bebeğin öldüğü ilaçlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı
"DEM Parti kapatılsın! İkinci İsrail'e geçit yok!"
Uluslararası seviyede aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Jake Paul-Mike Tyson maçında kazanan belli oldu
Çok Okunanlar
Polis olmak isteyenlere müjde: 12 bin polis alınacak Polis olmak isteyenlere müjde: 12 bin polis alınacak
Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu? Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Meteoroloji'den o illere uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji'den o illere uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
A Milli Futbol Takımı'mız Galler ile 0-0 berabere kaldı A Milli Futbol Takımı'mız Galler ile 0-0 berabere kaldı