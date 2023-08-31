Polis otosu ile pikap çarpıştı: 2'si polis 3 kişi yaralandı

Kaza, Beytepe 5. caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 19 BN 093 polis otosu, cadde üzerinde devriye attığı sırada Mehmet Sefa P. yönetimindeki 19 ABH 113 plakalı pikap ile çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memurları A.D. ve A.Ç. ile kamyonette bulunan 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın duyulmasıyla birlikte İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.