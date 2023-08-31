Polis otosu ile pikap çarpıştı: 2'si polis 3 kişi yaralandı

Çorum'da devriye atan polis otosunun pikapla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Polis otosu ile pikap çarpıştı: 2'si polis 3 kişi yaralandı
Polis otosu ile pikap çarpıştı: 2'si polis 3 kişi yaralandı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Kaza, Beytepe 5. caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 19 BN 093 polis otosu, cadde üzerinde devriye attığı sırada Mehmet Sefa P. yönetimindeki 19 ABH 113 plakalı pikap ile çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memurları A.D. ve A.Ç. ile kamyonette bulunan 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın duyulmasıyla birlikte İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan olay yerine gelerek bilgi aldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Minibüs şoförü tartıştığı sürücüyü bıçakladıMinibüs şoförü tartıştığı sürücüyü bıçakladıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # trafik kazası # polis otosu
Çok Okunanlar
Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izle
Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izle
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
Kadın polis adaylarının zorlu eğitimi!
Kadın polis adaylarının zorlu eğitimi!
Türkiye'de bir ilk! Tüp tay dünyaya gelecek
Türkiye'de bir ilk! Tüp tay dünyaya gelecek
Yurttan 'Süper Mavi Ay'' manzaraları!
Yurttan 'Süper Mavi Ay'' manzaraları!
Öne Çıkanlar Hakan Fidan ve Lavrov Ortak Basın Toplantısı Düzenledi! - Dünyanın Gözü Bu Toplantıda! Hakan Fidan ve Lavrov Ortak Basın Toplantısı Düzenledi! - Dünyanın Gözü Bu Toplantıda! Yakup Ekenoğlu kimdir? Ünlü nargileci ne dedi? Yakup Ekenoğlu kimdir? Ünlü nargileci ne dedi?