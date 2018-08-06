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Polis, postayı teslim alıp açtığı anda gözaltına aldı

Ula ilçesinde, Almanya'dan postayla gönderilen 50.84 gram amfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi

Polis, postayı teslim alıp açtığı anda gözaltına aldı

Muğla'nın Ula ilçesinde, Almanya'dan postayla gönderilen 50.84 gram amfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan Bilal Topaloğlu (32) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Muğla'nın Ula ilçesindeki PTT Müdürlüğü'ne, posta yoluyla uyuşturucu madde geleceğini tespit etti.

PTT önünde bugün önlem alan ekipler, postayı teslim alıp açan Bilal Topaloğlu'nu gözaltına aldı.

Kalın posta zarfının içinde gizlenmiş 50.84 gram amfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #Ula
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