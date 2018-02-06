Ruhani'den Türkiye açıklaması
Ruhani'den Türkiye açıklaması
Erdoğan, Tusk, Juncker ve Borisov'la bir araya gelecek
Erdoğan, Tusk, Juncker ve Borisov'la bir araya gelecek
Tayvan'da deprem... İlk görüntüler korkunç
Tayvan'da deprem... İlk görüntüler korkunç
HDP'li Ferhat Encü'nün vekilliği düştü
HDP'li Ferhat Encü'nün vekilliği düştü

Polis süsü vererek marketten soygun

Esenyurt’ta kendilerine polis süsü vererek girdikleri bir markette, çalışanı kaçak sigara sattığı iddiasıyla tehdit edip, sigara ve para çalan 3 şüpheliden biri yakalandı

Polis süsü vererek marketten soygun

 Esenyurt'ta kendilerine polis süsü vererek girdikleri marketi soyan 3 kişiden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir markete giren ve kendilerine polis süsü veren 3 kişinin, çalışanı kaçak sigara sattığı iddiasıyla tehdit edip para ve sigara çalmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay sırasında polis yeleği giydiği ve telsiz bulundurduğu tespit edilen şüphelilerin belirlenmesi için güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

İnceleme sonucu kimliği belirlenen şüphelilerden biri gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer iki şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şüpheli #polis süsüyle dolandırıcılık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.