Kremlin'den 3'lü zirve açıklaması
Kremlin'den 3'lü zirve açıklaması
Bozdağ: Suriye'ye bağlı güçlerin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışı
Bozdağ: Suriye'ye bağlı güçlerin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışı
Ömer Halisdemir'in son görüntüleri
Ömer Halisdemir'in son görüntüleri
Erdoğan Ruhani ile görüştü
Erdoğan Ruhani ile görüştü

Polis süsü vererek sözde yol uygulaması yaptılar

Sakarya'da kendilerine polis süsü veren, trafik kontrol levhası ile dubaları yola dizerek araçları durdurmaya çalışan 5 kişi, KGYS kameralarına takılınca suçüstü yakalandı

Polis süsü vererek sözde yol uygulaması yaptılar

Sakarya'da kendilerine polis süsü veren, trafik kontrol levhası ile dubaları yola dizerek araçları durdurmaya çalışan 5 kişi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına takılınca suçüstü yakalandı.

Adapazarı ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Bulvarı'na gelen 5 kişi, yola koydukları trafik kontrol levhası ve dubalar ile kendilerine polis süsü vererek, araçları durdurmak istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü KGYS'de görevli polislerin kameralardan yaşananları görmesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, çeşitli suçlardan da sabıkaları bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ile C.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler T.T., Ö.O. ve O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca şüphelilerin söz konusu davranışları, KGYS kameralarınca kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yol uygulaması #tutuklama #şüpheli #suçüstü #sakarya #polis süsü #MOBESE #gözaltı #Asayiş ekipleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.