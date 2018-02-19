Sakarya'da kendilerine polis süsü veren, trafik kontrol levhası ile dubaları yola dizerek araçları durdurmaya çalışan 5 kişi, KGYS kameralarına takılınca suçüstü yakalandı

Sakarya'da kendilerine polis süsü veren, trafik kontrol levhası ile dubaları yola dizerek araçları durdurmaya çalışan 5 kişi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına takılınca suçüstü yakalandı.



Adapazarı ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Bulvarı'na gelen 5 kişi, yola koydukları trafik kontrol levhası ve dubalar ile kendilerine polis süsü vererek, araçları durdurmak istedi.



İl Emniyet Müdürlüğü KGYS'de görevli polislerin kameralardan yaşananları görmesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Olaya müdahale eden polis ekipleri, çeşitli suçlardan da sabıkaları bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ile C.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Diğer şüpheliler T.T., Ö.O. ve O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ayrıca şüphelilerin söz konusu davranışları, KGYS kameralarınca kaydedildi.