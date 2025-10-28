Polis taksiyi durdurdu, valizleri açınca şoke oldu! Yolcu, 21 kilo altını kıyma makinesine gizlemiş!

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücade (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak altın sevkiyatına yönelik bir operasyon yaptı. Bu operasyon, kent genelinde yürütülen analiz ve saha çalışmaları neticesinde gerçekleştirildi.

KOM EKİPLERİ TAKİBE ALDI, TAKSİ DURDURULDU

Ekipler, kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüpheli bir taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramada, yolcu konumundaki C.T. isimli şahsa ait iki valiz şüphe üzerine incelendi.

Valizlerde yapılan detaylı arama sonucunda, kıyma ve hamur yoğurma makineleriyle birlikte iki adet ayakkabı üretim kalıbı içerisine gizlenmiş halde 21 kilo 506 gram kaçak altın ele geçirildi.

Yaklaşık 115 milyon TL değerinde olduğu belirlenen altınlara el konulurken, şüpheli C.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.