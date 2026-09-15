Polis ve AFAD saatlerce onu aradı: 6 yaşındaki Bünyamin bakın nerede bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bahçede oynarken ortadan kaybolan 6 yaşındaki Bünyamin Ç. için polis ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Saatler süren aramanın ardından çocuk, evinin bahçesindeki karton yığınları arasında uyurken bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Polis ve AFAD saatlerce onu aradı: 6 yaşındaki Bünyamin bakın nerede bulundu
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Olay, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde yaşandı. Evinin bahçesinde oynayan 6 yaşındaki Bünyamin Ç'nin bir süre sonra ortadan kaybolduğu fark edildi. Ailesinin durumu yetkililere bildirmesinin ardından bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aile bireyleri ve mahalle sakinleri de küçük çocuğu bulmak için ekiplere destek verdi.

8 SAAT SONRA BULUNDU

Ekiplerin saatler süren arama çalışması sonuç verdi. Kaybolduğu andan itibaren 8 saat geçmesinin ardından Bünyamin Ç, evinin bahçesindeki karton yığınları arasında uyurken bulundu. Yapılan kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Bünyamin Ç, ailesine teslim edildi.

Çocuğun karton yığınları arasında bulunduğu anlar, arama çalışmasına katılan ekipler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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