Polise ateş açtılar! Gece yarısı nefes kesen takip

Bakırköy'de polisin "dur" ihtarına uymayıp ateş açan iki şüpheli, motosikletle kaçarken kovalamacaya neden oldu. Fatih’te çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirilen zanlıların üstünden silah ve çok sayıda boş kovan çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Polise ateş açtılar! Gece yarısı nefes kesen takip
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İstanbul'un Bakırköy ilçesi Sakızağacı Mahallesi'nde 6 Nisan gecesi silah seslerinin geldiğine dair yapılan ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi. İskele Caddesi'ne yönelen polis ekipleri, olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışan plakasız bir motosiklet üzerinde iki kişiyi fark etti.

POLİSİN “DUR” İHTARINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİLER

Şüpheliler, polisin “dur” ihtarına uymak yerine silahla karşılık verdi. Açılan ilk ateş sonrası başlayan kovalamaca, Fatih Kennedy Caddesi’nden Avrasya Tüneli istikametine kadar sürdü. 

Şüpheliler, kaçış sırasında motosikletleriyle Balık Barınağı yakınlarında kaza yaptı. Ancak bu da çatışmanın sona ermesine yetmedi. Kaza sonrası da silahlı direnişlerine devam eden zanlılar, çıkan çatışmada polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kimlikleri Mehmet Furkan Y. (17) ve Serkan Z. (20) olarak belirlenen zanlılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 boş şarjör ve 24 adet boş kovan ele geçirildi. Olayda kullanılan motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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