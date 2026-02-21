Polise "babalık yap" dedi, gazetecilere saldırdı: Denizli'de olaylı gece

Denizli'de gece denetimlerinde polisin dur ihtarına uymayarak aracını ekiplerin üzerine süren alkollü stajyer sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. 11 bin 629 TL para cezası kesilen sürücünün polis ve gazetecilerle diyaloğu dikkat çekti.

Olay, Denizli'de gece saatlerinde meydana geldi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimleri kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

Denetim noktasında şüphe çeken 20 ALT 312 plakalı Tofaş marka araç durdurulmak istendi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü O.G., kaçma girişimi sırasında aracını polislerin üzerine sürdü.

STAJYER SÜRÜCÜ 0.58 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Bir süre sonra aracını yol kenarına çeken O.G.'ye alkol testi yapıldı. Yapılan kontrolde sürücünün 0.58 promil alkollü olduğu saptandı. Stajyer sürücü olduğu belirlenen O.G.'nin ehliyeti, yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle daimi olarak iptal edildi. Ayrıca sürücüye 11 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.

Alkolmetreyi üfledikten sonra aracından inen O.G., ceza yememek için polis ekipleriyle pazarlık yapmaya çalıştı. Ekiplere dil döken sürücü, "Sen memursun, devlet adamısın lütfen bir abilik bir babalık yap. Bırak beni" ve "Ehliyetli birisini getireyim o sürsün ama ceza yazmayın" ifadelerini kullandı.

Uygulama anlarını görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösteren sürücü O.G., önce gazetecilere saldırma girişiminde bulundu. Bu girişiminin ardından tavrını değiştiren sürücü, "Hala kamerayla çekiyorsun, yeter. Senin de pilin bitmedi, şarjın da bitmedi" diyerek güldü.

