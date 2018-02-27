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Polise gitti: 'Yengemi öldürdüm'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde M.Ç., bugün boşanma davaları olan ağabeyinin eşi Kırgız asıllı Katherine Çetin’i (34) boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Polise gitti: 'Yengemi öldürdüm'

Manavgat’ta sabah saatlerinde polise giderek teslim olan M.Ç., ağabeyinin eşi 3 çocuk annesi Kırgız asıllı Katherine Çetin’i gece boğarak öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis Katherine Çetin’in cesediyle karşılaştı. Evde tek başına olan kadının vücudunda darp izine rastlanmazken, boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Katherine Çetin’in ilçedeki bir alışveriş merkezinde çalıştığı, yurt dışında çalışan eşi Hamza Çetin’den boşanmak istediği ve çiftin bugün Manavgat Aile Mahkemesi’nde boşanma duruşmasının olduğu belirtildi.

Katherine Çetin’in 3 çocuğuyla yaşadığı, M.Ç.’nin dün gece gelip çocukları kendi evine götürdüğü, ardından yeniden eve gelerek kadını öldürdüğü bildirildi. 
Sabaha kadar yengesi Katerina Ç.'nin cesedin başında bekleyen M. Ç. sabah saatlerinde polise giderek olayı anlattı.

M.Ç.’nin polisteki sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #polis #antalya #manavgat
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