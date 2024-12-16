Polise mukavemet eden tır sürücüleri gözaltına alındı

Edirne'de şehir içine girmesi yasak olan ve boş araziye park eden tır sürücüleri, tırları kaldırmayıp polise mukavemet etti. Sürücülerden 2'si gözaltına alındı. 6 tır sürücüsüne 6 bin 462 lira para cezası uygulandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Polise mukavemet eden tır sürücüleri gözaltına alındı
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Edirne'de Ümran Akkan Caddesi'ndeki boş araziye şehir içine girmesi yasak olan tırların park edildiği ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye trafik ekibi sevk edildi.

Sürücülerden bazıları trafik ekibinin uyarısına rağmen tırları kaldırmayarak polise mukavemet etti. Sürücülerden 2'si gözaltına alındı.

Alanda bulunan 6 tırın sürücüsüne, araçlarıyla şehir merkezine girmekten 6 bin 462 lira para cezası uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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