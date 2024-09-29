Polise silahla ateş açtı sonra intihar etti

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde hareketli saatler yaşandı. Aranan bir şüpheli, kaldığı eve gelen polis ekiplerine silahla ateş açtıktan sonra intihar etti. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Polise silahla ateş açtı sonra intihar etti
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İstanbul'da, Büyükçekmece ilçesinde polis ile aranan şüpheli arasında sıcak temasın gerçekleştiği anlar yaşandı.

Kamiloba Mahallesi Beyaz 1 Sokak'taki evde, aranan bir şüphelinin kaldığını tespit eden polis ekipleri, söz konusu adrese gitti.

Polise silahla ateş açtı sonra intihar etti - Resim : 1

Şüphelinin kapıda gördüğü polislere silahla ateş açması sonucu mermiler özel harekat polisinin kalkanına isabet etti.

Yaralanma olmayan durum üzerine polis ekipleri evin çevresindeki önlemlerini artırdı. Bu sırada içeriden silah sesi duyuldu. Ekiplerin girdiği evde şüphelinin silahla kendisini vurduğu görüldü.

Polise silahla ateş açtı sonra intihar etti - Resim : 2

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şüphelinin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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