"Polisi aramayın" diye yalvarmıştı! Kediyi parçalayan pitbullun sahibine kesilen ceza belli oldu

Adana'da ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin bir sokak kedisine saldırarak ölümüne neden olduğu olayın ardından köpeği dolaştıran kişi tespit edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kadına 95 bin lira idari para cezası uygulayarak hakkında adli işlem başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
"Polisi aramayın" diye yalvarmıştı! Kediyi parçalayan pitbullun sahibine kesilen ceza belli oldu
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Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, sahibinin ağızlıksız şekilde dolaştırdığı pitbull cinsi köpek, yanından geçen kediye saldırmıştı. Köpeğin sahibi kadının müdahalesine rağmen saldırı sürerken, çevredeki vatandaşların yardımıyla köpek sakinleştirilmiş, kedi ise telef olmuştu. Bu sırada köpeğin sahibi, vatandaşların polisi araması üzerine "Polisi aramayın" diye yalvarmıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE SAHİBİ TESPİT EDİLDİ

Olay anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri görüntüler üzerinden yaptığı çalışmayla köpeğin sahibinin A.T. olduğunu tespit etti.

95 BİN TL CEZA KESİLDİ

Kimliği belirlenen A.T. hakkında adli işlem başlatılırken, olay nedeniyle 95 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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