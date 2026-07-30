Polisi ayağa kaldıran 'rehin alındım' mesajı! Müdürün akılalmaz şakası pahalıya patladı...

Olay, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yer alan Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Otokar isimli iş yerinde meydana geldi. GİSAN Genel Müdürü olarak görev yapan 48 yaşındaki F.B., fabrikadaki bir toplantı esnasında arkadaşı B.D.'ye bir kısa mesaj gönderdi. F.B., arkadaşından yardım talep ettiği bu iletide kelimesi kelimesine "Rehin alındım, Otokar'da bomba ihbarı yap" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞININ İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Gelen mesaj üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen B.D., durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından çok sayıda polis ekibi hızla olay yerine sevk edilerek fabrikada ve çevresinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Ekiplerin tesis içerisinde gerçekleştirdiği detaylı güvenlik kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa veya tehlikeli bir duruma rastlanmadı.

ASILSIZ İHBARIN ALTINDAN ŞAKA ÇIKTI

Gerçekleştirilen aramaların ardından polis ekiplerinin ulaştığı F.B., yaşananların gerçek dışı olduğunu dile getirdi. İlk ifadesinde B.D.'ye söz konusu mesajı sadece şaka gayesiyle gönderdiğini ve ihbarın gerçeği yansıtmadığını belirten genel müdürün bu beyanı, emniyet güçlerinin çalışmalarıyla da teyit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı tespitler neticesinde ihbarın tamamen asılsız olduğu resmiyet kazandı.

Yaşanan hareketliliğin ardından olayla ilgili resmi inceleme başlatılırken, asılsız ihbara neden olan mesajı atan F.B. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.