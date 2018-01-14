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Polisin açtığı ateşle vurulan Ekrem Görkem Karakan'ın organları can olacak

Gaziantep'te, 31 Aralık gecesi kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışırken polisin açtığı ateşle yaralanan lise öğrencisi 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan, hastanede 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Aile, beyin ölümü gerçekleşen Karakan'ın organlarını bağışlama kararı aldı.

Polisin açtığı ateşle vurulan Ekrem Görkem Karakan'ın organları can olacak

Gaziantep'te, 31 Aralık gecesi kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışırken polisin açtığı ateşle yaralanan lise öğrencisi 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan, hastanede 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Aile, beyin ölümü gerçekleşen Karakan'ın organlarını bağışlama kararı aldı.

Yılbaşı gecesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda oluşturulan kontrol noktasında ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan Ekrem Görkem Karakan, 34 HS 0981 plakalı otomobile kaçtı. Bu sırada polis memuru H.B., araca ateş açtı. Ekrem Görkem Karakan yüzüne isabet eden kurşunla yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra trafik sinyalizasyon lambalarının bulunduğu direğe çarparak durdu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen yaralı genç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınan genç, dün gece 13 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi. Karakan ailesi, beyin ölümü gerçekleşen lise öğrencisi çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan polis memuru H.B.'nin ifadesinde, 'dur' ihtarına rağmen durmayan araca hedef almadan ateş ettiğini söylediği belirtildi. Karakan'ın cenazesi, Ankara'dan gelecek ekibin organlarını almasının ardından yarın toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Ekrem Görkem Karakan #gaziantep
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